ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بالمناطق الأكثر برودة في العالم

يُذكر أن محطة كونكورديا لم تكن الوحيدة التي سجلت درجات حرارة عالية قياسية في ذلك اليوم، إذ أبلغت قاعدة الأبحاث الروسية "فوستوك" الشهيرة بتسجيل أبرد درجات الحرارة في العالم، عن ارتفاع في الحرارة إلى 17 تحت الصفر، وهي أكثر دفئًا بمقدار 63 درجة من المتوسط".