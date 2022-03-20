استدار السائق دون النظر للشارع.. شاهد كارثة 9 سيارات في العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم المرور في محافظة أربيل، فاضل حاجي في بيان: "أنه في الساعة 11:40 من الليلة الماضية؛ وتحديدًا في شارع 40 متري داخل معارض بيع وشراء السيارات بحي آزادي؛ استدارت سيارة من نوع "نيسان"، دون النظر في الشارع الرئيسي أو التأكد من عدم وجود سيارة، ولم تتوقف، وواصلت قطع الشارع، وتعد هذه مخالفة أخرى؛ بينما كانت سيارة أخرى من نوع "فورد" قادمة بسرعة وحاولت عدم التقدم؛ لكن الطريق كان مغلقًا تمامًا، ليقع حادث التصادم".