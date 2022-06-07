استمرارًا لسلسلة الحوادث المماثلة.. طفل بعمر عامين يُنهي حياة والده "بسلاحه"

وأفادت السلطات المحلية، الاثنين، بأن الحادث المأساوي، وقع بمنزل الضحية الواقع قرب أورلاندو، ومع حضور الشرطة بعد تلقيها بلاغًا، وجدت الأم "ماري أيالا" وهي تحاول إنعاش قلب زوجها "ريغي مابري" الذي أصيب برصاصة، في الحادث الذي وقع في 26 مايو وأُعلِن عنه مؤخرًا.