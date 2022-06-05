استمرار استهداف دول الخليج.. الكويت تضبط ملايين حبات الكبتاغون في حاويات مواد غذائية

وقال وزارة الداخلية الكويتية في بيان إنه "خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مُرَوّجي ومهربي المخدرات؛ دلت التحريات على أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد، مخبأة في 3 حاويات تحتوي على مواد غذائية من إحدى الدول الآسيوية"، حسب "سكاي نيوز عربية".