استمرار استهداف دول الخليج.. الكويت تضبط ملايين حبات الكبتاغون في حاويات مواد غذائية

في استمرارٍ لاستهداف دول الخليج العربي بالمخدرات، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، أنها تَمَكّنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد.
وقال وزارة الداخلية الكويتية في بيان إنه "خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مُرَوّجي ومهربي المخدرات؛ دلت التحريات على أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد، مخبأة في 3 حاويات تحتوي على مواد غذائية من إحدى الدول الآسيوية"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأضافت الوزارة: "بعد عمل التحريات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة؛ تم تفتيش الحاويات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، وعُثِر بداخلها على حوالى 5 ملايين حبة كبتاجون تقدر قيمتها بحوالى 8 ملايين دينار كويتي".
وقد أشرَفَ وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، على تفتيش 3 حاويات كانت تحتوي على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت قادمة إلى البلاد من دولة آسيوية عبر ميناء الشويخ.
وأعرب الفريق "البرجس" عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروّجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع.
جدير بالذكر أن دول الخليج العربي تُستَهدف دائمًا بشحنات المخدرات، وكانت السعودية قد قررت العام الماضي، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها؛ وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من شحنة مخدرات مخبأة في شحنات الفواكه وغيرها من الشحنات القادمة من لبنان.