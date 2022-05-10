اشترت تمثالا بـ 35 دولاراً.. ثم اكتشفت "المفاجأة المذهلة"

وحصلت لورا يونغ، وهي تاجرة أمريكية لقطع الديكور القديمة، على المنحوتة بسعر 35 دولاراً، من معرض تحف بمدينة أوستن التابعة لولاية تكساس، لكنها لم تكن تعلم أن تاريخها يعود إلى نحو ألفي عام، حسب "سكاي نيوز عربية".