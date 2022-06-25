اعترافات قاتل الطالبة بمصر.. استشاري نفسي: الحب لا يدفع للقتل.. والشاب مصاب بهذا المرض

وأشار إلى أنه تتبع خط سيرها في يوم الواقعة حتى يستطيع أن ينفذ جريمته ويقتلها؛ حيث إنه استقل معها نفس السيارة التي توجهت بها إلى جامعة المنصورة، وكان يريد أن يزهق روحها وينهي حياتها في السيارة ولكنه تخوف من الركاب أن يمنعوه من ارتكاب جريمته البشعة؛ لذلك انتظر حتى غادرت السيارة ولحق بها وسدد لها عددًا من الطعنات ثم ذبحها من رقبتها.