اعترافات مروّعة للكويتيتين ذابحتا أمهما.. وإجراء احترازي خشية الانتقام منهما

وحسب "القبس"، عقب التحقيق مع الفتاتين في النيابة العامة، قامت وزارة الداخلية، مساء أمس، بحجز الفتاتين داخل مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة السالمية بدلاً من حجزهما في مخفر شرطة الدوحة.

وقالت الصحيفة، إن تلك الخطوة جاءت حفاظاً على حياة المتهمتين، بعد أن رصد رجال المباحث حالات الغضب والاحتقان والتربص والوعيد بالمتهمتين بسبب طريقة القتل والانتقام البشعة التي نفّذتا بها الجريمة.