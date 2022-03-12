اعترافات مروّعة للكويتيتين ذابحتا أمهما.. وإجراء احترازي خشية الانتقام منهما

كشفت تقارير إعلامية كويتية مفاجآت صادمة في اعترافات الشقيقتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة بالكويت، طعناً ونحراً، ثم بفصل رأسها عن جسدها.
وأوضحت صحيفة "الرأي" أن الفتاتين مثّلتا الجريمة في المنزل الذي شهد الواقعة، وتمّ ذلك بحضور النيابة والأدلة الجنائية، وذلك بعد اعترافات كاملة أمام النيابة.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني كويتي، قوله إن "المتهمتين برّرتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافاتٍ شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما".
وأضاف المصدر، أن المتهمتين خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة، وقررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل.
وأوضحت الصحيفة أن المتهمتين دخلتا في حالة هيستيرية عقب ارتكاب جريمتهما، لم تسمح باستجوابهما، ولم يتم الوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الأم الضحية تبلغ 67 عاماً، وأن ابنتها الكبرى تبلغ 40 عاماً والصغرى 33 عاماً.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية لدى رجال إدارة البحث والتحرّي في محافظة العاصمة دلت على أن إحدى الفتاتين قيّدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.
وحسب "القبس"، عقب التحقيق مع الفتاتين في النيابة العامة، قامت وزارة الداخلية، مساء أمس، بحجز الفتاتين داخل مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة السالمية بدلاً من حجزهما في مخفر شرطة الدوحة.
وقالت الصحيفة، إن تلك الخطوة جاءت حفاظاً على حياة المتهمتين، بعد أن رصد رجال المباحث حالات الغضب والاحتقان والتربص والوعيد بالمتهمتين بسبب طريقة القتل والانتقام البشعة التي نفّذتا بها الجريمة.