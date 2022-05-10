اعتقال ضابطة في الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية ساعدت مجرماً على الهروب من السجن

وتمّ إلقاء القبض على الهاربَيْن في ولاية إنديانا، حيث تعرّضا لحادث سيارة، إذ استسلم الرجل الذي كان يقود السيارة للسلطات، وتمّ نقل المرأة الجالسة في مقعد الراكب إلى المستشفى.