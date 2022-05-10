"اعرف لون حزامها".. شاهد ما فعلته لاعبة جودو بزوجها يوم الزفاف

"اعرف لون حزام عروسك" إذا رغبتَ في الزواج من فتاة رياضية.. ففي بدايةٍ تشير إلى حياتهما الزوجية مستقبلًا، بدأ عروسان تركيان حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو، حفل زفافهما بضربة خاطفة من العروس أوقعت العريس أرضًا.
لكن وحسب صحيفة "حريات" التركية، كان ما حدث في بداية حفل الزفاف، حركة ودية تشير إلى الحب والحياة الزوجية القادمة.
وفي التفاصيل، افتتح زوجان تركيان من منطقة دينيزلي، حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو، حفل زفافهما بعرض رياضي لفنون القتال؛ مستعيضين بذلك عن رقصة الافتتاح، التي تعتبر تقليدًا لبدء احتفال الزواج.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قامت العروس، التي تعمل كمدربة محترفة في هذه الرياضة، بتقديم عرض قتالي، أقدمت خلاله على طرح العريس (الممارس الهاوي للرياضة)، أرضًا في 4 حركات متنوعة، مثيرة إعجاب الحضور الذي أعرب عن تشجيعه لها بالتصفيق الحار.
وقالت "حريات": حاز مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديان للحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي، على إعجاب ناشطي مواقع التواصل، الذين تداولوه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع منشورات تشير إلى الترحيب "بالبداية الموفقة للعروس" في حياتها الزوجية.
وحسب موقع "رياضات. كوم"، فالجودو رياضة يابانية تندرج تحت الفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس، وقد مارسها قديمًا الساموراي وطبقة المحاربين الإقطاعيين، وتم تعديلها حاليًا ليتمكن لاعبوها من ممارستها بأمان دون قتل الخصم أو إلحاق الضرر به، وتتطلب الجودو لياقةً بدنية عالية المستوى وانضباطًا عقليًّا كبيرًا، كما تتمثل التقنية الأساسية فيها في رفع الخصم ورميه على ظهره على الأرض.
وتتحدد رتب الجودو حسب مستوى مهارة اللاعب، ويكون وفقًا لنظام تصنيف دان وكيو (Dan & Kyu)، وتختلف ألوان أحزمة الجودو "الأبيض والبني والأسود والأحمر" وفقًا لهذا النظام، ويشار إلى أن الحزام الأسود الشهير لا يتم منحه إلا إلى رتبة "دان" وتحديدًا من المرتبة السادسة وأعلى.