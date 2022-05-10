"اعرف لون حزامها".. شاهد ما فعلته لاعبة جودو بزوجها يوم الزفاف

وحسب موقع "رياضات. كوم"، فالجودو رياضة يابانية تندرج تحت الفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس، وقد مارسها قديمًا الساموراي وطبقة المحاربين الإقطاعيين، وتم تعديلها حاليًا ليتمكن لاعبوها من ممارستها بأمان دون قتل الخصم أو إلحاق الضرر به، وتتطلب الجودو لياقةً بدنية عالية المستوى وانضباطًا عقليًّا كبيرًا، كما تتمثل التقنية الأساسية فيها في رفع الخصم ورميه على ظهره على الأرض.