"اعفوا عني".. سوداني يوثّق لحظاته الأخيرة قبل الموت عطشاً بمنطقة قاحلة شمالي الخرطوم

وبيّن مقطع الفيديو، وفق "روسيا اليوم"، حالة الشاب، حيث بدت عليه آثار الإعياء والإجهاد الشديدين من جرّاء العطش، في حين وجّه رسالة مؤثرة لمعارفه، وزوجته، قائلاً: "يا إخوانا مكتوبة ومقدرة والحمدالله على كل حال، وهذا ما أراده الله.. ما أردنا هكذا.. لم نخطط له".