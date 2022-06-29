"اعفوا عني".. سوداني يوثّق لحظاته الأخيرة قبل الموت عطشاً بمنطقة قاحلة شمالي الخرطوم

انتشر في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أليم وثّق اللحظات الأخيرة من حياة شاب سوداني، قبل موته عطشاً بمنطقة صحراوية شمال البلاد.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الشاب في المقطع الذي صوّره بهاتفه، محاطاً بالكثبان الرملية القاحلة، شمالي العاصمة الخرطوم، وفق ما تم تناقله.
وبيّن مقطع الفيديو، وفق "روسيا اليوم"، حالة الشاب، حيث بدت عليه آثار الإعياء والإجهاد الشديدين من جرّاء العطش، في حين وجّه رسالة مؤثرة لمعارفه، وزوجته، قائلاً: "يا إخوانا مكتوبة ومقدرة والحمدالله على كل حال، وهذا ما أراده الله.. ما أردنا هكذا.. لم نخطط له".
وأضاف: "يا إخواني اعفوا عني.. كل مَن أراد مني ديناً ولم أقدر أن أسدده له، أريده أن يعفي عني.. والله هذا لم أخطط له".
وتابع: "يا زوجتي الزمي الصبر.. هذه إرادة الله.. عفوت عنكي فاعفي عني"، كما توجّه لعائلته بطلب "العفو عنه وذكره"، فيما تشهّد قبل أن ينتهي الفيديو.