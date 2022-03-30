اقتلعا 580 سناً سليمة.. محاكمة طبيب أسنان ووالده في فرنسا

من جانبه، اعترف ليونيل غيدج؛ بأنه ارتكب أخطاءً في العلاج، وكرّر أنه لم يكن يقصد إيذاء أيّ من مرضاه أو تشويهه، وقال بنبرة "أموت من الخجل والتأثر للمعاناة التي تسبّبت فيها لمرضاي"، لكن محامي الادعاء ردَّ عليه بأن ما قام به لم يكن تطبيباً بل تجارة، وأنه قد نفّذه بالحيلة والعنف.