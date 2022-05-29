"الآيسلندي" صاحب أول ذراعين مزروعتين في العالم: هذا أول شيء فعلته بعد العملية!

بعد نحو 20 عامًا من فقدها، تمكّن صاحب أول ذراعين مزروعتين في العالم، الآيسلندي فيليكس، من ممارسة الرياضة في النادي وقيادة السيارة وحمل واحتضان أحفاده، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية معقدة استغرقت 15 ساعة في فرنسا، وباتت أملًا لملايين البشر ممن فقدوا أطرافًا وأعضاء مشابهة.
وأوضح في لقائه مع برنامج "صباح العربية" أن أول شيء فعله بعد العملية هو معانقة ابنته التي حرم من معانقتها منذ أن كان عمرها ثلاثة أشهر!
وقال: إن "لمس الوجه والأشياء البسيطة من حولنا بأيدينا، أمور عظيمة وضخمة لا نعيها ولا نشعر بأهميتها إلا إذا افتقدنا القدرة على القيام بها".
وأشار إلى أن عملية التعافي تستغرق سنتين على الأقل وما زال في نصفها؛ حيث إنه أمضى عامًا وبضعة أشهر منذ إجرائه العملية.
وذكر "فيليكس" أنه أصبح لديه القدرة في تحريك ذراعيه، معتبرًا أن ذلك يفتح باب الأمل والتفاؤل لمن فقدوا أطرافهم في استعادة حياتهم من جديد.