"الآيسلندي" صاحب أول ذراعين مزروعتين في العالم: هذا أول شيء فعلته بعد العملية!

بعد نحو 20 عامًا من فقدها، تمكّن صاحب أول ذراعين مزروعتين في العالم، الآيسلندي فيليكس، من ممارسة الرياضة في النادي وقيادة السيارة وحمل واحتضان أحفاده، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية معقدة استغرقت 15 ساعة في فرنسا، وباتت أملًا لملايين البشر ممن فقدوا أطرافًا وأعضاء مشابهة.