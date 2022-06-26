"الأجسام الطائرة" ليست خيالًا.. دراسة يابانية تحمل صورًا وفيديوهات

وقد وصفت هذه "الأدلة" الأربعة بأنها "الأكثر احتمالًا" بعد أن تم تحليل جميع المواد التي تم جمعها خلال العام باستخدام برنامج كمبيوتر خاص؛ للتأكد من مدى صحة الفيديو من عدمه، وما إذا كان قد تعرض لتغييرات أو تزوير.