الأحد.. الطلاب يستأنفون الدراسة للفصل الثالث بعد إجازة العيد

يستأنف الطلاب والطالبات بعد غد الأحد 7 شوال الجاري الدراسة، خلال ما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثالث والأخير لهذا العام الدراسي 1443/ 2022.
ومن المقرر أن تستمر الدراسة في هذا الفصل حتى نهاية شهر ذي القعدة بواقع 35 يومًا دراسيًا، منها 15 يومًا دراسيًا في شوال و20 يومًا دراسيًا في ذي القعدة.
وستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة المقبل، الموافق 30 يونيو 2022.
وسيستمتع الطلاب خلال هذا الفصل بأربعة أيام في إجازتي نهاية أسبوع مطولتين، الأولى في الأربعاء والخميس 24-25 شوال الجاري الموافق 25-26 مايو، والثانية في الأربعاء والخميس 16-17 ذي القعدة المقبل الموافق 15-16 يونيو.
وتأتي عودة الطلاب لاستئناف الدراسة بعد عيد الفطر مع تطبيق التقويم الدراسي الجديد لهذا العام 1443/2022 والذي يتضمن 3 فصول دراسية، حيث بدأت الدراسة الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29/ 8/ 2021، تضمنت 39 أسبوعًا دراسيًا بواقع 183 يومًا دراسيًا.
وكان عدد الإجازات خلال العام الدراسي 12 إجازة، بواقع 39 يومًا، دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع الرسمية "الجمعة والسبت".