الأخطر وحدثٌ نادر.. كُويكب بطول مبنى "إمباير ستيت" يقترب من الأرض

وفي بداية اكتشافه، كان الاعتقاد السائد أن الكويكب يسير على مسار تصادمي مع الأرض.

ويُعتقد أن اقتراب كويكب كبير مثل "أبوبيس" من الأرض؛ سيكون حدثًا نادرًا لا يقع إلا مرة كل ألف عام.