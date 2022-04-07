الأدق علميًّا.. اختبار يتوقع السكتة القلبية أو الموت بها في 4 سنوات قادمة

وعند التحقق من بيانات أكثر من 11 ألف شخص، تَبَين أن الاختبار تجاوز في دقته الأدوات الرائجة في تشخيص احتمالية الإصابة بواحدة من الحالات السابقة، وتلجأ هذه الأدوات عادة إلى عدة عوامل في ذلك؛ من بينها جنس الشخص، وعمره، وعِرقه، وتاريخه المرضي، ومعدلات الكوليسترول، وضغط الدم؛ لتحديد مدى الخطورة التي تهدد صحته القلبية.