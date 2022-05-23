الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود

قالت وزارة الصحة الأرجنتينية إنها رصدت ما يشتبه في أنها حالة إصابة بمرض جدري القرود في بوينس آيرس، وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات في أوروبا وأماكن أخرى من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعاً في غرب إفريقيا ووسطها.
وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إن هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود، معظمها في أوروبا ولكن أيضاً في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.
ولا توجد حالات مؤكدة حتى الآن في أميركا اللاتينية.
وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية إن المريض المشتبه في إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس آيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر أخيراً إلى إسبانيا، وأضافت الوزارة أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.