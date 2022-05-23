الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية إن المريض المشتبه في إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس آيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر أخيراً إلى إسبانيا، وأضافت الوزارة أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.