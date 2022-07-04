الأردن.. انفجار العقبة يُطيح بعدد كبير من المسؤولين

انفجر خزان الكلور في ميناء العقبة مُحدِثًا خسائر مادية وخسائر في الأرواح.
وأقيل عدد من كبار المسؤولين في ميناء العقبة من مناصبهم، بعد أن توصلت التحقيقات في حادث انفجار خزان كلور في الميناء الأردني الاثنين الماضي، إلى "تقصير وإهمال جسيم" أدى إلى مقتل 13 شخصًا بعد تسرب غاز الكلور على الرصيف الأساسي.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: إن فريق التحقيق الذي ضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في العقبة، قد "أنهى عمله مع كل الأشخاص المعنيين مباشرة بمسار الأحداث والإجراءات التي أدت إلى هذا الحادث المؤسف والمحزن وغير المقبول".
وأنهيت خدمات مدير عام تشغيل وإدارة الموانئ وعدد من المسؤولين في ميناء العقبة، بعد الانتهاء من التحقيقات التي أثبتت أن الحادث نتج عن "تقصير وإهمال جسيم في تطبيق بروتوكولات الأمن والسلامة؛ وفقًا لتغريدة نشرها رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة".
ووقع الحادث، الذي أدى إلى مقتل وإصابة حوالى 300 شخص، بسبب سقوط إحدى حاويات الكلور التي كانت رافعةٌ تشحنها على متن سفينة، الاثنين الماضي؛ مما أدى إلى انفجارها.
وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن نتائج التحقيقات التي بدأت بعد وقوع الحادث مباشرة وتضمنت إفادات أكثر من 120 شخصًا؛ سوف تسلم إلى المحامي العام.