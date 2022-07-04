الأردن.. انفجار العقبة يُطيح بعدد كبير من المسؤولين

وأقيل عدد من كبار المسؤولين في ميناء العقبة من مناصبهم، بعد أن توصلت التحقيقات في حادث انفجار خزان كلور في الميناء الأردني الاثنين الماضي، إلى "تقصير وإهمال جسيم" أدى إلى مقتل 13 شخصًا بعد تسرب غاز الكلور على الرصيف الأساسي.