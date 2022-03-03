الأردن تبشر مواطنيها: سندخل المنطقة الخضراء والحياة ستعود لطبيعتها قريباً

في بشرى خير لمواطني المملكة الأردنية، قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، الدكتور رائد الشبول إن الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة.

وأضاف في تصريحات إذاعية، حسب صحيفة "الدستور" الأردنية: أن أعداد الاصابات أصبحت ضمن المعدل، وأن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وبيّن أن الأردن سيدخل قريبا المنطقة الخضراء، وأن الحياة ستعود إلى طبيعتها تدريجيا.

ولفت إلى أن العودة للمدارس، رفعت أعداد الإصابات، لكن ضمن المعدلات الطبيعية والمسيطر عليها.

ودعا المواطنين للإقبال أكثر على أخذ اللقاح، والالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة العامة.

وعن وقف إعلان الإيجاز اليومي لإصابات كورونا، قال: "قرار وقف الإيجاز اليومي للإصابات، يهدف لتشجيع السياحة العلاجية، وتجنب إرباك المواطن"، مضيفا أن أعداد الإصابات تهم لجنة الأوبئة.