الأردن.. وفاة قاتل الطالبة إيمان أرشيد بعد إطلاق النار على نفسه

وبيّن أيضًا أن "القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه الجريمة، دون أن يَثبت تواصله مع أي من معارفه أو ذويه؛ إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكّنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها".