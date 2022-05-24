الأردن ينفي إغلاق مجاله الجوي: هذا ما حدث بمطار الملكة علياء

نفى الأردن، اليوم الثلاثاء، إغلاق مجاله الجوي، موضحا أنه أوقف فقط حركة الإقلاع والهبوط في المطار الرئيسي بالبلاد لمدة دقائق.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو قوله: إن ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني عارٍ من الصحة تماماً.
وأضاف وفق "رويترز"، أن أجواء الأردن لم تغلق بتاتاً، واستمرت حركة عبور الطائرات الدولية فيها كالمعتاد دون توقف.
وأوضح أن ما حدث هو إيقاف لحركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي لمدة 40 دقيقة؛ حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.