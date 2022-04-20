الأزمة الاقتصادية تضاعف معدل وفاة اللبنانيات الحوامل إلى 3 أمثاله

وبينت "اليونيسف" أن ثلث الأطفال لم تكن لديهم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وزاد عدد الأطفال الذين يموتون خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة بدرجة كبيرة بين اللاجئين في أربعة أقاليم جرى تقييمها من 65 وفاة لحديثي الولادة في الربع الأول من 2020 إلى 137 وفاة في الربع الثالث، وفقاً لـ"رويترز".