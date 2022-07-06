الأزمة مستمرة.. الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1500 رحلة إضافية

وقال متحدث باسم الشركة، وهي أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة، وفق روسيا اليوم: "لقد اتخذنا إجراءات وقائية في وقتٍ سابقٍ من هذا العام لتقليل جدولنا الصيفي لتزويد العملاء بأكبر قدر ممكن من الإشعارات بشأن أيّ تغييرات في خطط سفرهم".