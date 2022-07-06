الأزمة مستمرة.. الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1500 رحلة إضافية

في خطوة ستؤثر في عشرات الآلاف الذين يأملون السفر هذا الصيف من مطارَي هيثرو وغاتويك البريطانيين، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 1500 رحلة إضافية، معظمها كانت مقررة لشهر يوليو.
وكانت صناعة الطيران تعاني نقص الموظفين خلال انتعاش الطلب على السفر الجوي.
وألغت الخطوط الجوية البريطانية في وقت سابق 10 % من الرحلات المجدولة بين أبريل وأكتوبر، لكنها قالت إنه "مع الأسف" هناك حاجة إلى مزيد من الإلغاءات".
وقال متحدث باسم الشركة، وهي أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة، وفق روسيا اليوم: "لقد اتخذنا إجراءات وقائية في وقتٍ سابقٍ من هذا العام لتقليل جدولنا الصيفي لتزويد العملاء بأكبر قدر ممكن من الإشعارات بشأن أيّ تغييرات في خطط سفرهم".
وأضاف: "بما أن صناعة الطيران بأكملها لا تزال تواجه الفترة الأكثر تحدياً في تاريخها، فمن المؤسف أنه أصبح من الضروري إجراء بعض الإلغاءات الإضافية".
وأضافت شركة النقل الجوي إنها على اتصالٍ مع العملاء "للاعتذار وعرض إعادة الحجز في موعدٍ مختلفٍ أو إعادة ثمن الحجز".
ومن المتوقع أن تعلن الخطوط الجوية البريطانية عن مزيدٍ من الإلغاءات خلال الصيف قبل الموعد النهائي.
تأتي الإلغاءات في الوقت الذي يتخذ فيه المئات من موظفي التسجيل للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو قراراً بشأن مواعيد الإضراب التي قد تؤثر بشكل أكبر في ذروة فترة السفر في عطلة المدرسة الصيفية.
وفقد عديد من الوظائف في صناعة الطيران خلال جائحة كوفيد، وثبت أن تعيين عددٍ كافٍ من الموظفين في الوقت المناسب، للتعامل مع الزيادة في الطلب على السفر، أمرٌ صعبٌ بالنسبة لشركات الطيران والمطارات.