الأسوأ منذ 10 سنوات.. الأمطار تُوقف عمليات البحث عن الطائرة الصينية المنكوبة

وكان حادث يوم الاثنين هو الأسوأ في الصين منذ أكثر من 10 سنوات، ففي أغسطس 2010 سقطت طائرة من طراز "إمبرار إي آر جي 190- 100" تابعة لشركة طيران "هينان"، بعد مسافة قصيرة من المدرج في مدينة يتشون شمال شرق الصين؛ مما أدى إلى مقتل 44 من بين 96 راكبًا كانت الطائرة تُقلهم، وألقى المحققون باللوم في الحادث على الطيار.