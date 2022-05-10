الأقرب طيلة حياتنا.. كويكب ضخم يزور الأرض.. هل من داعٍ للذعر؟

ومن المقرر أن يمر مرة أخرى في مايو 2024 ولكن أبعد من ذلك بكثير؛ حيث سيكون على مسافة 6.9 ملايين ميل، والمرة القادمة التي سيقترب فيها 2008 TZ3 من الأرض، تمامًا مثل المسافة التي يحققها في نهاية هذا الأسبوع؛ من المنتظر أن تكون في مايو 2163.