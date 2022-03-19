الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع محتمل في الاتجار بالبشر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

من جانبه، قال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، أفشان خان، في بيان: "تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى نزوح جماعي وتدفقات لاجئين، وهي ظروف يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في الاتجار بالبشر وأزمة حادة في حماية الأطفال".