الأمم المتحدة تحذر من التداعيات القاسية للتغير المناخي على سكان العالم

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، من أن نصف سكان العالم يجدون أنفسهم في موقع ضعف شديد حيال التداعيات القاسية والمتزايدة للتغيّر المناخي، فيما قد يقلص عدم تحرك المسؤولين، الفرص الضئيلة لقيام مستقبل قابل للعيش على الأرض.

ولفتت الأمم المتحدة في تقرير جديد لخبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن تداعيات الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري باتت واقعا يُشعر به من الآن، وفقاً لـ"يورونيوز".

من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التقرير بأنه مجلد يفند المعاناة البشرية، ويشكل اتهاماً حيال فشل القادة في مكافحة التغييرات البيئية.

من ناحيته، بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن التقرير يشكل تذكيراً بأن الأزمة المناخية تهددنا جميعاً، ويظهر أيضاً لِمَ ينبغي على الأسرة الدولية الاستمرار في اتخاذ اجراءات مناخية طموحة في وقت نواجه فيه تحديات عالمية ملحة.