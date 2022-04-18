الأمن الغذائي العالمي على حافة الهاوية.. أزمة موانئ أوكرانيا تُرعب العالم

بدوره، يقول الأكاديمي والخبير في الشؤون الأوكرانية خليل عزيمة: "الحرب على أوكرانيا أثّرت بشكل كبير جدًّا على الأمن الغذائي العالمي ككل كما هو معروف؛ خاصة من خلال محاصرة الموانئ الأوكرانية؛ لا سيما الميناء الرئيسي في مدينة ماربوبول وميناء أوديسا، وهذه الحرب أثّرت سلبًا بشكل عام على الملاحة الدولية والتجارية في البحر الأسود؛ حيث ثمة بواخر كثيرة عالقة وراسية كان من المفترض أن تنقل الذرة وغيرها من الغلال والسلع الغذائية للعديد من دول العالم، وحمولاتها معرضة للتلف بفعل توقف الملاحة على وقع الحرب".