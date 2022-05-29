"الأوقاف الكويتية": ألف مسجل في منصة الحج الميسر بأول ساعة من تدشينها

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، أن عدد المسجلين في منصة الحج الميسر تخطى ألف راغب في أداء مناسك الحج خلال الساعة الأولى من تدشين المنصة بعد ظهر اليوم الأحد، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وقال المصدر، إن هناك إقبالاً كبيراً من الراغبين في الحج الميسر من قبل المواطنين.
وكانت وزارة الأوقاف الكويتية قد أعلنت عن إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني، للراغبين في أداء مناسك الحج الميسر، وحددت شروط الحج الميسر، وأبرزها أن يكون الراغب في أداء الحج كويتي الجنسية، ولم يسبق له الحج، ويكون عمره أقل من (65) عاماً، وأن يكون محصناً حسب اشتراطات وزارة الصحة السعودية.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحملات المعتمدة 7 وسعر الحج 1300 دينار.
وحسب الصحيفة، سيعلن التسجيل للحجاج "البدون" فور أخذ الموافقة الكاملة من السلطات السعودية، وتنسّق "الأوقاف" مع بيت الزكاة بالكويت للتبرّع لهم بجزء من تكاليف الحج للموسم المقبل.