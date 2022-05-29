"الأوقاف الكويتية": ألف مسجل في منصة الحج الميسر بأول ساعة من تدشينها

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية قد أعلنت عن إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني، للراغبين في أداء مناسك الحج الميسر، وحددت شروط الحج الميسر، وأبرزها أن يكون الراغب في أداء الحج كويتي الجنسية، ولم يسبق له الحج، ويكون عمره أقل من (65) عاماً، وأن يكون محصناً حسب اشتراطات وزارة الصحة السعودية.