الإعدام لقاتل الطفلة "سجدة" عمدًا من غير سبق إصرار

وتبيّن من أوراق القضية أن المتهم الأول قتل المجنى عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال إبصاره إياها بالطريق العام اختمرت برأسه فكرة مواقعتها بغير رضاها، فاستدرجها بالحيلة إلى مسكنه، متخذًا صغر سنها وبراءة طفولتها موطنًا لذلك، وما إن جنح بها قصيًّا عن أعين الأنام حتى طرحها أرضًا كى يقضى منها وطرًا، وما إن أطلقت صياحها مستغيثة حتى كتم فاها ورطم رأسها أرضًا قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها ومحدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والتى أودت بحياتها على النحو المثبت بالتحقيقات.