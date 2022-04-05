الإعدام لمدير مدرسة بإندونيسيا.. اغتصب 13 طالبة وحملن منه

وتقول السلطات في إندونيسيا إن المدير اغتصب فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عامًا، في الفترة بين 2016 إلى 2021 في المدرسة أو فنادق أو شقق مستأجرة في جاوة الغربية.