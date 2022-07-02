الإماراتيون شعروا بزلازل إيران.. ولا خسائر بشرية أو مادية

الوقت الذي وقع فيه زلازل جمهورية إيران، شعر سكان الإمارات جميعًا وخاصة الإمارات الشرقية القريبة من إيران بهذه الهزات والارتدادات خاصة، مما أصاب بعضهم بالهلع والفزع، خاصة مع وجود أبراج ومبانٍ شاهقة، حيث يزداد الإحساس بقوة الزلزال.
وأكدت قناة “الإخبارية”، عبر مراسلها عبداللطيف بخوش، أن جميع سكان الإمارات شعروا بالزلزال الذي وقع في إيران وسادت أجواء من الفزع والهلع ليلة أمس، وصبيحة اليوم.
وأشار إلى أن قوة الزلزال كانت بسببين؛ الأول أن المعروف في الإمارات أن فيها مبانٍ شاهقة وكلما ارتفع العلو؛ ازداد الإحساس بقوة الزلزال.
وأضاف “بحوش” أن السبب الثاني أن المدة التي دام فيها الزلزال كانت كنوع ما مطولة مما سبب حالة من الفزع والهلع عند بعض السكان ودفعهم للنزول من أعلى المباني والعمارات وبقوا مدة معينة حتى الاطمئنان بعدم وجود هزات ارتدادية أخرى ومن ثم عادوا إلى المباني والعمارات.
وأردف المراسل: قوة الزلزال اختلفت حسب قرب الإمارة من مركز الهزة خاصة الإمارات الشمالية الشرقية على رأسها رأس الخيمة والفجيرة، حيث شعروا أكثر بقوة الهزة لكن الأمور أخف وأقل نوعًا ما على مستوى دبي وأبوظبي لأنهما بعيدتان نوعًا ما مقارنة بالإمارات الشرقية القريبة من مركز الزلزال.
وأوضح أن الزلزال الأول كان في الساعة الواحدة والنصف وكان خفيفًا نوعًا ما، ولكن الزلزال الثاني كان قويًا ووقع في الساعة الثالثة وثلاثة عشر دقيقة مساءً، وشعر به كل سكان الإمارات.
وفي الختام، أكد بخوش أن قوة المباني الإماراتية التي بنيت كمبانٍ مضادة للزلزال لم تسمح بوقوع خسائر سواء مادية أو بشرية.
من جانب آخر، سجل المركز الوطني للأرصاد في الإمارات زلزالاً بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 بحسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوسًا في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير، وبعد أقل من ساعة، وقع الزلزال الثاني.
وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:24، الموافق 02/07/2022 بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث كان الزلزال محسوسًا في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير على الدولة، وسجل المركز أكثر من هزة ارتدادية بين الزلزالين، كانت بحدود 4.6- 4.4 درجة على مقياس ريختر.