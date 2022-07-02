الإماراتيون شعروا بزلازل إيران.. ولا خسائر بشرية أو مادية

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:24، الموافق 02/07/2022 بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث كان الزلزال محسوسًا في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير على الدولة، وسجل المركز أكثر من هزة ارتدادية بين الزلزالين، كانت بحدود 4.6- 4.4 درجة على مقياس ريختر.