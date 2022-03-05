الإمارات.. الحبس والغرامة عقوبة خدش حياء الأنثى في طريق عام

ووفق ما نشرته "وام" اليوم: أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقًا للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق، أو تنكر في زي امرأة، أو دخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عُد ذلك ظرفًا مشددًا.