الإمارات.. السجن والغرامة عقوبة التسول عبر مواقع التواصل

وأوضح أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، قرر تأثيماً خاصاً لهذه الفئة من المتسولين بموجب أحكام المادة (51) من القانون، والتي نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التسول، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، من خلال الاستجداء، أو بأي صورة، أو وسيلة".