الإمارات.. السجن والغرامة عقوبة التسول عبر مواقع التواصل

في الإمارات، حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن العقوبة هي السجن والغرامة لمن يرتكب هذه الجريمة.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، حذر الشريف من تجاوب المحسنين مع المتسولين الإلكترونيين، الذين يقومون بكتابة رسائل استجداء وطلب المساعدة في التعليقات على الصفحات المعروفة والمشهورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت لمؤسسات أو شخصيات، إذ يدعون حاجاتهم للمساعدة في العلاج أو الإعالة أو الأكل على غير الحقيقة.
وأوضح أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، قرر تأثيماً خاصاً لهذه الفئة من المتسولين بموجب أحكام المادة (51) من القانون، والتي نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التسول، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، من خلال الاستجداء، أو بأي صورة، أو وسيلة".
وأضاف أن من كلمات الاستجداء التي يستخدمها المتسولون كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعاقب عليها القانون "الله يخليكم، أنا محتاج، ووضعي صعب"، أو "أنا أخوكم أو أختكم من البلد الفلاني ووضعنا وايد صعب، أرجو المساعدة عشان نعيش"، أو "إحنا نعيل عيلة وعندنا أولاد ونحتاج مساعدة".
ونبه الشريف إلى أن قيمة الغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، وهو ما يعني أنه يمكن أن تصل إلى مليون درهم وأكثر.