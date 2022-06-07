الإمارات تعلن عقوبة التحصل على الأموال من جرائم الاتجار والتعامل بالمخدرات

وأوضحت: "المادة القانونية نصت على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل مَن حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون".