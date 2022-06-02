الإمارات تنتهي من تطعيم 100% للفئات المستهدفة ضد كورونا

وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح "كوفيد 19" لكل أفراد المجتمع؛ سعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تسهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.