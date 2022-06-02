الإمارات تنتهي من تطعيم 100% للفئات المستهدفة ضد كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، أنها حققت الهدف المرجوّ من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة إكمال تطعيم 100 بالمائة من الفئات المستهدفة داخل الدولة.
وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، استهدفت الحملة تطعيم وتحصين خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن تسمح لهم حالتهم الصحية بتلقي اللقاح.
وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح "كوفيد 19" لكل أفراد المجتمع؛ سعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تسهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.
وتحققت النسبة المرجوة من خلال توفير اللقاح في كل المراكز الصحية بالدولة، الحكومية والخاصة، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في مكافحة "كوفيد 19".