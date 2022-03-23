الإمارات.. "دبي" تتيح الدوام المرن والعمل عن بُعد خلال رمضان

وأعلنت الدائرة عن ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـجرية، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي؛ بحيث تكون ساعات العمل الرسمي في الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة دبي، في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أيام الجمعة من كل أسبوع، طيلة الشهر الفضيل.