الإمارات.. سيدة تتورط في سداد ثمن سيارة لزوج صديقتها

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت في الأوراق، أن الشاكية قامت بالحصول على سيارة من نوع نيسان بمبلغ 122 ألف درهم، ولم تقدم ما يثبت أنها قامت بتسليم هذه السيارة إلى المشكو عليه، وخلَت الأوراق من أي بيّنة تُفيد بأن المشكوَّ عليه طلب منها أن تأخذ مرابحة مركبة وتمنحها له على أن يدفع هو الأقساط الشهرية.

وجاءت أقوال الشاكية في هذا الشأن مرسلة دون دليل، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المرأة الشاكية بالرسوم والمصاريف.