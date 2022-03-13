الإمارات.. نيابة أبوظبي تأمر بضبط مُحدثي الشغب في مباراة "العين والوحدة"

وأكّدت نيابة أبوظبي، التصدّي بكل حزمٍ وفق الإجراءات القانونية المقررة، لكل ما من شأنه إثارة الشغب أو مخالفة القانون واللوائح والأنظمة، مشددة على ضرورة التحلي بالروح الرياضية من مشجعي الأندية، وعدم تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر.