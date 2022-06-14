الاتحاد الأوروبي يشتري 110 آلاف لقاح ضد جدري القرود

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، أنه اشترى ما يقارب من 110 آلاف جرعة لقاح للمساعدة في معالجة تفشي مرض جدري القردة وسيوزعها بين أعضاء الاتحاد.
وأوضح مسؤولون أن اللقاحات التي تصنعها شركة بافاريان نورديك الدنماركية، هي مخصصة للجدري، لكنها ستكون فعالة أيضًا ضد جدري القرود.
من جهة أخرى، قالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس: "من خلال الاتفاقية الموقعة اليوم، نضمن حصول الدول الأعضاء على اللقاحات التي تشتد الحاجة إليها لحماية الأشخاص المعرضين لمرض جدري القردة".
وأبلغ عن نحو 900 حالة لمرض الجدري في 19 دولة عبر التكتل.