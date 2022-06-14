الاتحاد الأوروبي يشتري 110 آلاف لقاح ضد جدري القرود

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، أنه اشترى ما يقارب من 110 آلاف جرعة لقاح للمساعدة في معالجة تفشي مرض جدري القردة وسيوزعها بين أعضاء الاتحاد.