الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الرحلات الجوية والمطارات

وقالت الوكالة ومقرها في ألمانيا، في بيان: "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحديثاً لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".