الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الرحلات الجوية والمطارات

أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، أن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات، ابتداءً من الاثنين المقبل، مع انحسار الجائحة في أوروبا.
وقالت الوكالة ومقرها في ألمانيا، في بيان: "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحديثاً لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".