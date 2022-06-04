الارتفاع المفاجئ للإصابة بسبب متحور أوميكرون يدفع لاتخاذ تدابير احترازية

هذا وأكدت البرتغال 26848 حالة إصابة جديدة، وسجلت 47 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى عدد وفيات يومية منذ 17 فبراير، عندما تم الإبلاغ عن 51 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، في حين أن هذا الاتجاه يتناقض مع حالة الوباء في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا المجاورة؛ حيث انخفضت معدلات الحالات خلال الشهرين الماضيين.