الارتفاع المفاجئ للإصابة بسبب متحور أوميكرون يدفع لاتخاذ تدابير احترازية

كشفت صحيفة "الغارديان" أن الارتفاع المفاجئ بحالات الإصابة والوفيات جراء متحور فيروس كورونا الفرعي بالبرتغال، دفع دول أوروبا للتفكير باتخاذ إجراءات مرة أخرى ضد هذا الانتشار.
وأشارت "الغارديان" إلى أن "الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في البرتغال بسبب متحور أوميكرون "BA.5"، على الرغم من درجات الحرارة الدافئة؛ أدى إلى قيام العواصم في جميع أنحاء أوروبا بالتفكير مرة أخرى في اتخاذ تدابير ضد الوباء الذي بدأ يتلاشى في الذاكرة العامة".
هذا وأكدت البرتغال 26848 حالة إصابة جديدة، وسجلت 47 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى عدد وفيات يومية منذ 17 فبراير، عندما تم الإبلاغ عن 51 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، في حين أن هذا الاتجاه يتناقض مع حالة الوباء في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا المجاورة؛ حيث انخفضت معدلات الحالات خلال الشهرين الماضيين.