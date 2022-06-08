تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة و3 دقائق مساء بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، 11 و3 دقائق ليلًا بتوقيت القاهرة.
القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 20 الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، علمًا أنه يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.
يضم "نايل سات 301" 38 قناة قمرية، مقابل 26 في "نايل سات 201".
وسيتوسّع القمر في نطاق تغطيته، ليشمل دول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، بهدف "تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة، ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية".
إمكانات القمر الجديد تشمل تقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لتغطية #مصر وتوفيرها للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحقول البترول شرق البحر المتوسط، خاصة حقل ظهر.