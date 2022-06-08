تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة و3 دقائق مساء بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، 11 و3 دقائق ليلًا بتوقيت القاهرة.