البرازيل.. التحقيق في علاقة محترف الاتحاد السابق في قضية تهريب مخدرات

أعلنت الشرطة البرازيلية عن إطلاق سراح لاعب كرة القدم البرازيلي جوبسون بيريرا، بعد إيقافه يوم الخميس الماضي بتهمة تهريب المخدرات في مدينة ريو دي جانيرو.
وقالت الشرطة في إعلانها إنها اعتقلت شخصيْن آخريْن مشتبهًا بهما؛ مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية؛ للتأكد من علاقة اللاعب بالقضية.
وقال "جوبسون" إنه أرسل رسالة نصية إلى أحد أصدقائه ولم يكن يعلم أنه متورط في قضية تهريب المخدرات؛ مشيرًا إلى أن رجال الأمن قاموا بتفتيشه وطرحوا عليه بعض الأسئلة، وأطلقوا سراحه دون أن يعثروا معه على شيء مخالف للقوانين.
وللاعب "جوبسون" الذي لعب في موسم 2014 لنادي الاتحاد السعودي، تاريخ طويل مع المشاكل والقضايا الأمنية؛ حيث سَبَق أن تم إيقافه في قضايا أخلاقية، وأخرى تتعلق بتعاطي المخدرات والمنشطات.
وفي سبتمبر 2014 كانت اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات السعودية، قد أعلنت عن إيقاف اللاعب أثناء احترافه في نادي الاتحاد، عن اللعب داخليًّا وخارجيًّا لمدة 8 سنوات بسبب هروبه من الفحص الخاص بالمنشطات.