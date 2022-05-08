البرازيل.. التحقيق في علاقة محترف الاتحاد السابق في قضية تهريب مخدرات

وقال "جوبسون" إنه أرسل رسالة نصية إلى أحد أصدقائه ولم يكن يعلم أنه متورط في قضية تهريب المخدرات؛ مشيرًا إلى أن رجال الأمن قاموا بتفتيشه وطرحوا عليه بعض الأسئلة، وأطلقوا سراحه دون أن يعثروا معه على شيء مخالف للقوانين.