البريد السعودي "سبل".. متحدثًا في قمة القادة في اللوجستيات في كوبنهاغن

شارك البريد السعودي "سبل" في قمة القادة في اللوجستيات، المقرر انعقاده بمدينة كوبنهاغن عاصمة الدنمارك خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2022م؛ وذلك من خلال متحدثين في الجلسة الثالثة، تمثلت في مشاركة نائب الرئيس لقطاع التجزئة تركي الوشمي، في جلسة حوارية بعنوان "السعي إلى مزيد من المرونة التشغيلية" والمشرف العام على قطاعي العمليات وتقنية المعلومات محمد تيجاني، في جلسة حوارية بعنوان "الاستدامة والكفاءة، تطور توزيع الميل الأخير".