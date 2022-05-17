البيانات قد تختلف.. جولة في حصاد "كورونا" ولقاحاته تأتيك من أمريكا

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 522 مليونًا و70 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و267 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارًا و413 مليون جرعة.