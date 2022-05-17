البيانات قد تختلف.. جولة في حصاد "كورونا" ولقاحاته تأتيك من أمريكا

أظهرت بيانات مجمّعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 522 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء؛ بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 11.41 مليارًا.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 522 مليونًا و70 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و267 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارًا و413 مليون جرعة.
يشار إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.