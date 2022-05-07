البيت الأبيض يُحَذّر من موجة "كورونا" محتملة تصيب 100 مليون أمريكي

حذّر البيت الأبيض من إصابة ما يصل إلى 30% من الأمريكيين، بفيروس كورونا خلال الخريف والشتاء المقبلين؛ إذا لم تتمكن الحكومة من تأمين التمويل اللازم للوصول للقاحات جديدة أكثر فعالية، وتوفير كميات مناسبة من الأدوية المضادة للفيروس؛ بحسب ما أوردته "الحرة" اليوم (السبت).
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض بدأ بوضع خطط طوارئ لكيفية توفير اللقاحات للجمهور الأمريكي، في حال لم يخصص الكونجرس المزيدَ من الأموال للاستجابة لـ"كوفيد-19".
وأوضح المسؤول، الذي تَحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاحتمال إصابة 100 مليون أمريكي بفيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، في حال لم يوافق الكونجرس على منح أي أموال إضافية للاختبارات والعلاجات واللقاحات.
وأضاف أنه في حالة حدوث هذا السيناريو؛ فإن هدف الإدارة هو منع حدوث ارتفاع مفاجئ في حالات الاستشفاء والوفيات، وأن إحدى الطرق التي يمكن اللجوء إليها هو فرض إلزامية ارتداء الكمامات مجددًا.