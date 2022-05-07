البيت الأبيض يُحَذّر من موجة "كورونا" محتملة تصيب 100 مليون أمريكي

حذّر البيت الأبيض من إصابة ما يصل إلى 30% من الأمريكيين، بفيروس كورونا خلال الخريف والشتاء المقبلين؛ إذا لم تتمكن الحكومة من تأمين التمويل اللازم للوصول للقاحات جديدة أكثر فعالية، وتوفير كميات مناسبة من الأدوية المضادة للفيروس؛ بحسب ما أوردته "الحرة" اليوم (السبت).