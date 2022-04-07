"التليدي" فوز ولي العهد بالشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم ليس من فراغ

وقال المحلل السياسي يحيى التليدي: "هناك أسباب منطقية كثيرة لتَصَدُّر اسم سمو ولي العهد هذا الاستطلاع، يصعب اختصارها في مساحة محدودة؛ ولكن في المجمل يمكن القول إن السعودية تَحولت في السنوات الأخيرة إلى ورشة إصلاح وبناء ضخمة لا تتوقف ولا تتباطأ، في ظل رؤية السعودية 2030 التي بناها ويقودها عرابها الكبير سمو الأمير محمد بن سلمان".