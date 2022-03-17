"الجائحة" لم تنتهِ.. الصحة العالمية: المعلومات الخاطئة ستقفز بإصابات كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعلومات الخاطئة التي تفيد بأن الجائحة قد انتهت، مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال؛ من شأنها أن تسفر عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للصحفيين في جنيف: "بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم، لاسيما في أجزاء من آسيا".
وأوضح أن "هذه الزيادات تحدث على الرغم من التخفيضات في الاختبارات في بعض البلدان؛ مما يعني أن الحالات التي نراها ليست سوى غيض من فيض"، محذرًا من أنه عندما تتزايد الحالات، تتزايد الوفيات أيضًا.
وأضاف: "من المتوقع استمرار الزيادات على المستوى المحلي، لاسيما في المناطق التي تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى".
وأشار إلى أن هناك مستويات "عالية بشكل غير مقبول" من الوفيات في العديد من البلدان، لاسيما حيث تكون مستويات التطعيم منخفضة بين السكان المعرضين للإصابة.
وأكد غيبريسوس أن "كل بلد يواجه وضعًا مختلفًا مع تحديات مختلفة، لكن الجائحة لم تنته بعد".