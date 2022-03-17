"الجائحة" لم تنتهِ.. الصحة العالمية: المعلومات الخاطئة ستقفز بإصابات كورونا

وأوضح أن "هذه الزيادات تحدث على الرغم من التخفيضات في الاختبارات في بعض البلدان؛ مما يعني أن الحالات التي نراها ليست سوى غيض من فيض"، محذرًا من أنه عندما تتزايد الحالات، تتزايد الوفيات أيضًا.