"الجثة التي تدخن السيجارة".. فيديو رائج وهذه حقيقة علاقته بأوكرانيا

لقي مقطع فيديو يظهر أكياسًا لـ"جثث" مفترضة، وبينهم جثة تدخن سيجارة، مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها "فبركة" لصور الضحايا المدنيين في أوكرانيا، لكن فريق التحقق من الأخبار التابع لوكالة "رويترز" كشف حقيقة الفيديو.